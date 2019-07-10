أولمبيك خريبكة يضم هداف الدوري البوركينابي

تعاقد فريق أولمبيك خرييكة لكرة القدم، مع اللاعب البوركينابي حسمي داسانسون، عقدا يمتد لثلاثة مواسم قادما من نادي بوبوديولاسو.

وبلغت قيمة الصفقة قرابة 200 مليون سنتيم، تتوزع بين 55 مليونا في الموسم الأول، و65 في الثاني، ثم 70 مليونا في الموسم الثالث، علما أن اللاعب سيتقاضى راتبا شهريا قيمته 10 آلاف درهم.

وكان داسانسون محط أنذار عدة أندية، خاصة فريقي الترجي الرياضي ونجم الساحل التونسيين، لكن اللاعب، الذي توج هدافا لدوري بوركينافاسو بمجموع 12 هدفا، فضل الالتحاق بأولمبيك خريبكة.

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ويمني رشيد الطاوسي مدرب “لوصيكا” النفس، أن ينجح المهاجم البوركينابي في قيادة هجوم الفريق وتعويض مهاجم النادي خالد حشادي، الذي انتقل إلى الدوري البرتغالي، وتحديدا نادي فيتوريا سيتوبال.