أنقرة ترفض تهديدات واشنطن بعواقب شراء "إس 400"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت أنقرة، اليوم الأربعاء، تهديدا جديدا من واشنطن حول حيازة أنقرة لمنظومة صواريخ روسية، داعية الولايات المتحدة إلى عدم اتخاذ تدابير من شأنها "الإضرار بالعلاقات" بين البلدين.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان "ندعو الطرف الأميركي إلى عدم اتخاذ إجراءات مضرة تهدد الدبلوماسية والحوار وتضر بعلاقاتنا".

ويأتي هذا الإعلان غداة تحذير أميركي جديد لأنقرة من شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي سيبدأ تسليمها هذا الأسبوع بحسب المسؤولين الأتراك.

وكان قد أعلن، الثلاثاء، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس أن "تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة إس-400".

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وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لنظام إس-400، على اعتبار أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، ترى واشنطن أنه يوجد خطر حقيقي من أن يتمكن المشغلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأميركية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضا.

وكانت واشنطن قد منحت تركيا في مطلع حزيران/ يونيو مهلة تنتهي في 31 تموز/ يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأميركية.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أواخر حزيران/ يونيو بعد لقائه نظيره الأميركي، دونالد ترامب، أنه غير متخوف من تعرض بلاده لعقوبات لشرائها نظام "إس-400".