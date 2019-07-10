اليوم: تظاهرة في اللد ضد ممارسات الشرطة القمعية 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت اللجنة الشعبية في مدينة اللد كافة أهالي المدينة للمشاركة في صرخة الغضب ضد الاعتداء على دعاء السعدي على يد عناصر من الشرطة، قبل أيام، حيث ستنطلق التظاهرة، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة، بجانب مفرق المحكمة المركزية في المدينة.
وقالت عضوة بلدية اللد، فداء شحادة، إن "تظاهرة اليوم الأربعاء مهمة جدا، هي رسالة ضد قمع وتسلط الشرطة والمؤسسة، ورسالتنا مهمة ويجب أن نحملها والمشاركة بحشد كبير لكي تكون أقوى وأوضح".
وأضافت أن "التظاهرة جاءت بعد الاعتداء على دعاء السعدي، ولكن كل يوم نرى ونسمع عن اعتداء آخر وعن موقف إضافي عنصري للشرطة تجاه المواطن العربي".
وختمت شحادة بالقول إن "التظاهرة مهمّة لأن المجتمع يعاني من عنصريّة السلطة تجاهنا ومن عنف الشرطة والتمييز العنصري في المجالات كافّة بالإضافة إلى المعاناة من العنصريّة في أقسام البلديّة المختلفة وحان الوقت لتغيير هذه السياسات بحقّنا".
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