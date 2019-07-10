النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مما قلص المخاوف من فائض معروض، بينما أخلى منتجو نفط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة. وبحلول الساعة 05:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتًا بما يعادل 1.5% إلى 58.68 دولار للبرميل. وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 65 سنتًا أو 1% إلى 64.80 دولار للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولار.



وارتفع الخام الأمريكي وبرنت منذ بداية العام في الوقت الذي تقلص فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ ومنتجون كبار مثل روسيا الإنتاج لتعزيز الأسعار.

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