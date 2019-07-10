نائب: البضائع المستوردة منتهية الصلاحية يُراد بها 'إبادة' الشعب بقيادة 'حيتان الفساد'

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "البضائع والمواد الغذائية المستوردة منتهية الصلاحية او المعاملة بمواد غير معلومة وتحمل أمراضاً سرطانية قد اغرقت السوق العراقية تحت عنوان العراض الخاص وباسعار عجيبة جعلت المواطن البسيط يندفع لشرائها بسبب تلك الاسعار دون انتباه لمخاطرها على اعتبار ثقته بوجود حكومة وجهات رقابية قامت بتدقيق تلك البضائع قبل دخولها الاسواق".وأشار إلى أن "الحكومة ما زالت تتجاهل التحذيرات من خطورة تلك البضائع وماظهر من حالات سرطانية غريبة لم نسمع بها الا في الكوارث النووية ومنها القنابل التي ضربت اليابان خلال الحرب العالمية الثانية".

أضاف البديري، أن "المواطن البسيط لا يعلم ان تلك البضائع دخلت بعمليات فوضى وفساد وهيمنة لجهات متنفذة ساعدت باغراق السوق بها لتحقيق الكسب غير المشروع من جهة وتدمير المنتج المحلي من جهة اخرى وقتل الشعب في عملية ابادة منظمة ابطالها حيتان الفساد وبصمت حكومي مخجل ومخيف".



وشدد على "أهمية وقوف البرلمان ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية الدولية بقوة لايقاف تلك المهزلة وعمليات الابادة للشعب بعد ان شعرنا باليأس من الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية وشعرنا باليأس من الحكومة النائمة التي لاتعلم شيء عن امور البلد ومصائب الشعب".

ودعا البديري، المواطنين، الى "حماية انفسهم وعوائلهم واطفالهم من تلك البضائع المسمومة ومقاطعتها وعدم الاعتماد على الجهات الرقابية الحكومية، وكما يبدو ان المواطن عليه ان يحمي نفسه بنفسه دون الاعتماد على حكومته ودوائرها الغارقة في سبات عميق".