تحية 'ام الشهيد' حاضرة في كلاسيكو النوارس والصقور

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2019-07-10 | 15:12
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حرصت جماهير نادي الزوراء، لاستذكار تحية والدة الشهيد حسن حيدر العلياوي، باحدى لوحاتهم الرائعة خلال مباراة الكلاسيكو أمام القوة الجوية في الجولة 16 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وتعود اللوحة التي رفعها جمهور النوارس، الى ام الشهيد العياوي، والذي استشهد في مدينة سامراء والتقطت خلال جنازة الشهيد في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
ورفع جماهير النوارس لافتة كبيرة لصورة والدة الشهيد وكتبت عليها: "تحية ام الشهيد ستبقى خالدة على مر التأريخ".
وتغلب الزوراء على القوة الجوية بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب علي رحيم في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، امس الثلاثاء.
ورفع جماهير النوارس لافتة كبيرة لصورة والدة الشهيد وكتبت عليها: "تحية ام الشهيد ستبقى خالدة على مر التأريخ".
وتغلب الزوراء على القوة الجوية بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب علي رحيم في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، امس الثلاثاء.
المحرر: محمد خليل
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