تحية 'ام الشهيد' حاضرة في كلاسيكو النوارس والصقور

وتعود اللوحة التي رفعها جمهور النوارس، الى ام الشهيد العياوي، والذي استشهد في مدينة سامراء والتقطت خلال جنازة الشهيد في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

ورفع جماهير النوارس لافتة كبيرة لصورة والدة الشهيد وكتبت عليها: "تحية ام الشهيد ستبقى خالدة على مر التأريخ".



وتغلب الزوراء على القوة الجوية بهدف دون رد حمل توقيع اللاعب علي رحيم في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، امس الثلاثاء.