العراق يؤكد استعداده لتسهيل مهمة توافد جماهير منتخبات غرب آسيا

وقال رياض في بيان للوزارة تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "دوائر الوزارة المعنية ستعمل على تسهيل الحصول على سمات الدخول والامور التي تسهم في توافد الجماهير الى العراق لحضور منافسات بطولة غرب آسيا".وستشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن في المجموعة الاولى والأردن والسعودية والكويت والبحرين بالمجموعة الثانية.

ومن المقرر ان تقام البطولة خلال الفترة من 2 الى 14 آب المقبل.