واشنطن للطاقة الذرية: توسيع إيران لبرنامجها النووي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي

أعتبر بيان أميركي في اجتماع وكالة الطاقة الذرية، الاربعاء، توسيع إيران لبرنامجها النووي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي. لبرنامجها النووي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي ونقلت قناة سكاي نيوز عن البيان أميركي باجتماع الطاقة الذرية، أن "توسيع إيران لبرنامجها النووي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي"، مؤكدا أن "محاولات الابتزاز الإيرانية لن تجدي في تخفيف العقوبات عن طهران".



وأضاف البيان، أن "واشنطن مستعدة للمحادثات مع إيران من دون شروط مسبقة مع إمكانية العودة لعلاقات طبيعية".

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