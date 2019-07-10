ميركل تتعرض لـ'رعشة' ثالثة خلال شهر

أصيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برجفة "غريبة" في مناسبة عامة، الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر.
وأصيبت المستشارة بهذه الرجفة في 18 و27 يونيو، وكما هو الحال في الواقعتين السابقتين، تماسكت السيدة البالغة من العمر 64 عاما بسرعة عندما بدأت تمشي.
وتعرضت ميركل التي ترأس الحكومة الألمانية منذ عام 2005 لنوبة الارتجاف الأولى خلال مراسم تعيين وزيرة العدل الجديدة كريستين لامبرخت، في قصر بيلفو في برلين، حيث مقر رئيس الجمهورية فرانك-فالتر شتاينماير.
ثم تعرضت لأزمة مماثلة، لكن أشد، خلال مراسم استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.
ووقعت الحادثة الأولى في طقس حار، فيما أعلنت ميركل عقب ذلك أنها بخير بعد شرب 3 أكواب من الماء، لكن طقس اليوم الأربعاء كان بارداً.
وقالت ميركل خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين في اليابان في 29 يونيو، إنها تتفهم الأسئلة المتعلقة بصحتها، لكنها أصرت على "أنها بخير".
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