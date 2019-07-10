محافظة بغداد تعلن موعد المباشرة بصرف أجور المحاضرين بالمجان في الكرخ الثالثة

وجاء في بيان للمحافظة تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عملية الصرف تأتي بعد مخاطبة محافظ بغداد فلاح الجزائري إلى وزارة المالية واستحصال موافقتها في ضوء تأكيداته المستمرة على ضمان حقوقهم وعرفاناً لما قدموه من جهود تطوعية طيلة سنوات خدمتهم".وأشارت، إلى أن "الكرخ الثالثة ستباشر بتوزيع أجور المحاضرين (بالمجان) في قسم الشؤون المالية التابع الى المديرية في منطقة الكاظمية المقدسة".

ودعت المحافظة، "جميع المحاضرين الذين وردت أسماؤهم في القوائم المرفقة من وزارة المالية ومحافظة بغداد والبالغ عددهم 1341 محاضر ومحاضرة من الذين صدرت أوامر التعيين والمباشرة لعامي 2017 و2018، إلى مراجعة القسم المذكور مع إحضار المستمسكات الثبوتية الشخصية مع تأييد من ادارة المدرسة التي يعمل بها المحاضر معززبصورته الشخصية".



ولفتت إلى أن "المحاضرين الذين لم تظهر أسماؤهم سوف يتم إعادة احتساب كلفة رواتبهم واعتباراً من تاريخ مباشرة كل منهم"، مؤكدة أن "عملية صرف باقي المحاضرين للمديريات المتبقية ستتم تباعاً".