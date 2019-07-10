محافظة بغداد تعلن موعد المباشرة بصرف أجور المحاضرين بالمجان في الكرخ الثالثة

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة ستباشر غداً الخميس بصرف أجور المحاضرين بالمجان.
وأشارت، إلى أن "الكرخ الثالثة ستباشر بتوزيع أجور المحاضرين (بالمجان) في قسم الشؤون المالية التابع الى المديرية في منطقة الكاظمية المقدسة".
ودعت المحافظة، "جميع المحاضرين الذين وردت أسماؤهم في القوائم المرفقة من وزارة المالية ومحافظة بغداد والبالغ عددهم 1341 محاضر ومحاضرة من الذين صدرت أوامر التعيين والمباشرة لعامي 2017 و2018، إلى مراجعة القسم المذكور مع إحضار المستمسكات الثبوتية الشخصية مع تأييد من ادارة المدرسة التي يعمل بها المحاضر معززبصورته الشخصية".
ولفتت إلى أن "المحاضرين الذين لم تظهر أسماؤهم سوف يتم إعادة احتساب كلفة رواتبهم واعتباراً من تاريخ مباشرة كل منهم"، مؤكدة أن "عملية صرف باقي المحاضرين للمديريات المتبقية ستتم تباعاً".
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