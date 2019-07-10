بالفيديو: مطالبة الحكومة بقطع موازنة كردستان لحين الإلتزام بتسليم النفط لبغداد

تجدر الاشارة الى ان عدم التزام اقليم كردستان بتسليم بغداد المئتين وخمسين الف برميل نفط يوميا، بحسب ما اورده الاتفاق بين المركز والاقليم، دعا برلمانيون الى مهاجمة الحكومة التي قالوا انها تتساهل في هذا الملف. وطالبوا بالزامها بمنع ارسال موازنة كردستان لحين التزامه بالاتفاق السابق.وأوضحت من جانبها رئاسة البرلمان، آلية استقطاع المبالغ المترتبة على عدم إيفاء كردستان بالتزاماتها، متعهدة في الوقت نفسه بعدم التهاون في حسم هذا الملف.

وعلى اثر ذلك، قرر مجلس النواب استضافة كل من وزيري النفط والمالية، بالاضافة الى ممثل عن رئيس الوزراء لمناقشة هذه الاشكالية، وإيجاد الحلول اللازمة، لإنهائها، وضبط التزام الطرفين بالاتفاق بين بغداد واربيل.

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