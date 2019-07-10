138 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم قوة الساحل الأفريقي

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد سيقدم مبلغ 138 مليون يورو إضافية لتمويل القوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء موجيريني، وزراء خارجية مجموعة دول الساحل الخمس، (جي 5) والتي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد في عاصمة بنين واغادوغو.

وقالت موجيريني خلال اللقاء، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على "توطيد الشراكة من خلال تعزيز التنسيق، وتحديد إطار عمل متكامل".



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وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول الساحل الخمس، اتفقا على "الابتكار في تنفيذ المساعدات، سواء في مجال دعم القوة المشتركة أو في مجال التنمية".

وأكد الطرفان تصميمهما على العمل من أجل تفعيل القوة المشتركة، وطالبا الجهات الفاعلة الإقليمية بمنع واحتواء أي خطر "قد يؤدي إلى تصعيد وزعزعة استقرار المنطقة".

وتأسست مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس خلال قمة استضافتها العاصمة الموريتانية نواكشوط في ديسمبر/كانون أول 2014.

والمجموعة هي تحالف إقليمي يسعى لتحقيق أهداف أمنية وتنموية يخوض في سبيل ذلك حربا شرسة ضد الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي، كما يخوض حربا أخرى ضد الفقر والجهل والمرض في المنطقة.