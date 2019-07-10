لقطات تلفزيونية لميركل وهي ترتعش للمرة الثالثة خلال شهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

أظهرت لقطات لتلفزيون رويترز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني اليوم الأربعاء (10 يوليو تموز) وهي ثالث مرة تصيبها هذه الحالة في غضون شهر.

واهتز جسد ميركل بينما كانت تقف مع ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إن المستشارة بخير.

وأضاف المتحدث أن المناقشات مع ريني تسير وفق المخطط له.