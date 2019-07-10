وبحسب صحيفة القبس الكويتية، نقل الموقع عن دراسة جديدة أجرتها مجلة frontiers in endocrinology أن الباحثين خلصوا إلى أن هناك صلة بين الآثار السامة لمادة اليورانيوم وبين المرضَين. وقال: إن نتائج الدراسة جاءت بعد نتائج تحليلات أجريت على لعاب 94 طفلاً في الكويت يبلغون من العمر 10 سنوات بين 2012 و2014، كما جرى تحليل نظامهم الغذائي والبكتيريا اللعابية والمؤشرات الحيوية للبروتين اللعابي.
واضاف: رغم أن الأطفال المشمولين بالدراسة لم يبلِّغوا عن أي ظروف صحية قبل إجراء التحاليل عليهم، فإنه بعد عامين من أخذ العينات منهم أظهر بعضهم علامات سمنة ومتلازمة الأيض metabolic syndrome، وأظهر تحليل عينات اللعاب أن أولئك الذين اصبحوا يعانون السمنة المفرطة باتوا يعانون مستويات عالية من المؤشر الحيوي لمستوى سُمّ اليورانيوم. وذكر الموقع أن الكويت شهدت جراء الغزو العراقي إلقاء نحو 300 طن من الذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم، خصوصاً في المنطقة الوسطى من البلاد.
ونقل الموقع عن كبير الباحثين وأستاذ بمعهد فورسيث في ماساتشوستس د. ماكس جودسون أن الأطفال المشمولين بالدراسة قد يستمرون في معاناتهم من زيادة الوزن عندما يصبحون بالغين. وأشار جودسون إلى أن أعلى حالات السمنة وسُمِّية اليورانيوم سُجِّلت في المنطقة الوسطى في الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل الكويت.. دراسة علمية تكشف السبب وراء ارتفاع السمنة ومرض السكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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