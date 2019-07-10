"روسآتوم" تزوّد مفاعل الصين التجريبي السريع بالوقود النووي

تشكل إمدادات الوقود النووي الروسية جزءًا لا يتجزأ من التعاون الروسي الصيني الكبير في تطوير تكنولوجيا المفاعلات السريعة.
ويتم بالتزامن مع مشروع المفاعل السريع هذا والمصمم بمشاركة مباشرة من "روسآتوم"، تشييد مفاعل سريع ثان CFR-600 باستطاعة 600 ميجاوات في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين ودخل عقد تزويد الوقود النووي الخاص به حيز التنفيذ مطلع 2019.
وتعليقًا علي هذه الشراكة الاستراتيجية قال أوليغ جريجورييف، نائب الرئيس الأول للتجارة والأعمال الدولية في شركة "تفيل" المتفرعة عن "روسآتوم": "يعتبر التعاون مع شركائنا الصينيين استراتيجيًا لشركتنا، فنحن نوفر الوقود للمفاعلات من نوع VVER-1000 التي تعمل بالطاقة النووية بمحطة تيانوان الصينية، كما نؤمن الوقود لمفاعلات VVER-1000 بموجب ترخيص من مصنع ييبين الصيني الذي نقوم بتزويده بمكونات الوقود.
وفي الوقت نفسه، نتفاوض على عقود الوقود للمفاعلات الجديدة VVER-1200 في الصين، والتي سيتم إنشاؤها تحت إشراف "روسآتوم" وبتقنياتها.
وأضاف أن التعاون في تقنيات المفاعلات السريعة، بما في ذلك بما يتعلق بدورة الوقود، له معنى استراتيجي لأنه يهدف إلى توليد طاقة نووية ثنائية المكونات في المستقبل.
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