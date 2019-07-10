"بيدرسون" يصف مباحثاته مع وزير الخارجية السورى بـ"المثمرة"

وصف المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، الجولة الأولى من المباحثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الأربعاء، بأنها كانت "مثمرة".

وقال بيدرسون، إن اللقاء مع المعلم أحرز تقدما، موضحا أن الحديث عن أي نتائج يمكن أن يكون بعد الاجتماع الثاني المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم.

ووصل المبعوث الأممي إلى سوريا، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السورية (دمشق) والتي تعتبر الزيارة الرابعة، بعد زيارة قام بها إلى (موسكو) الأسبوع الماضي.