سفارة المملكة في تركيا تصدر تنبيها جديدا للمواطنين السعوديين

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا تنبيها مهما للمواطنين السعوديين الذين يزورون الجمهورية التركية.
وطالبت السفارة في التنبيه الذي نشرته في حسابها الرسمي على " تويتر" عموم المواطنين السعوديين المتجهين إلى تركيا بضرورة حمل أصل جواز السفر وذلك لغرض إثبات الشخصية بسبب عدم القبول بصورة من الجواز.
وجاء التنبيه بعد تعرض بعض المواطنين والمواطنات السعوديين القادمين إلى تركيا لغرض السياحة، للإيقاف من قبل الجهات الأمنية وذلك لعدم حملهم أصل جواز السفر.
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