البيت الأبيض يعلن عن 5 اتفاقات حصيلة لقاء "ترامب - تميم"

وأعلن البيان تفاصيل خمس اتفاقات تجارية وعسكرية تم توقيعها بين البلدين، والتي جاءت كالتالي:
1- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "بوينج" لشراء 5 طائرات شحن من طراز "بوينغ 777".
2- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "جلف ستريم" للطيران لشراء طائرات.
3- اتفاقية بين شركتي الطاقة "قطر للبترول" و"شيفرون فيليبس" للكيميائيات لتطوير مجمع عالمي للبتروكيميائيات في قطر.
4- إعلان اتفاق في مجال الدفاع الجوي لتزويد قطر بأنظمة متعددة إضافية للدفاع الجوي من طراز Patriot وNasam.
5- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "جنرال إلكتريك" لتوفير وصيانة محركات GEnx وGE9X.
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