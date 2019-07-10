البيت الأبيض يعلن عن 5 اتفاقات حصيلة لقاء "ترامب - تميم"

أصدر البيت الأبيض بيانًا مشتركًا عقب لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء، وذلك خلال زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن البيان تفاصيل خمس اتفاقات تجارية وعسكرية تم توقيعها بين البلدين، والتي جاءت كالتالي:

1- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "بوينج" لشراء 5 طائرات شحن من طراز "بوينغ 777".

2- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "جلف ستريم" للطيران لشراء طائرات.

3- اتفاقية بين شركتي الطاقة "قطر للبترول" و"شيفرون فيليبس" للكيميائيات لتطوير مجمع عالمي للبتروكيميائيات في قطر.

4- إعلان اتفاق في مجال الدفاع الجوي لتزويد قطر بأنظمة متعددة إضافية للدفاع الجوي من طراز Patriot وNasam.

5- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "جنرال إلكتريك" لتوفير وصيانة محركات GEnx وGE9X.