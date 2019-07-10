إسرائيل توافق على بناء 216 وحدة استيطانية فى القدس

وافقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على بناء 216 وحدة استيطانية فى مستوطنة "جيلو" جنوب القدس. وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إنه سيتم بناء برجين من 18 طابقًا في مستوطنة "جيلو" يضمان 216 وحدة استيطانية. وقال رئيس بلدية الاحتلال في القدس "موشيه ليون" إن هذه خطوة مهمة أخرى لشباب المدينة. وأشار مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى أن ارتفاعًا طرأ على الاستيطان الذي بلغ 42% خلال الـ (12) شهرًا الأخيرة، كما تم التقدم بمخطط إلى بلدية الاحتلال في القدس من أجل إقامة مركز مؤتمرات بقيمة (140) مليون شيكل في المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" شرقي القدس، على مساحة (30) ألف متر مربع وتضم نحو (330) مصنعًا، وقد بدأت سلطات الاحتلال بإقامة بنية تحتية وتوسيع للشوارع في المنطقة المذكورة بقيمة مليار شيكل.

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