شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب الحركات المسلحة بالسودان استبعاد لغة السلاح بالحوار والتفاوض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

دعا وفد البرلمان العربي الذي يزور السودان برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي الفصائل المسلحة بالسودان إلى استبعاد لغة السلاح والنزاع بلغة الحوار والمفاوضات والانضمام للعملية السياسية. وقال الدكتور السلمي في بيان أصدره مكتبه بالقاهرة اليوم:«إن السودان أمامه تحديات وصعوبات كبيرة، وأن البرلمان يعمل حاليا مع الأشقاء في السودان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه لاستعادة الدور الاقتصادي المأمول من السودان».

وأوضح أن البرلمان يسعى في الوقت الراهن للعمل مع السودان على ملفات مهمة خاصة ما يتعلق بالمحافظة على الأمن والاستقرار له وللمنطقة خاصة وأنه عضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وعضو في كيان الدول المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد الدكتور السلمي التزام البرلمان العربي بتنفيذ خطة عمل القمة العربية لرفع أسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب،مشيراً إلى أنه سيبعث بخطابات للرئيس الأمريكي ووزير خارجيته ولرئيسي مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين بطلب رفع أسم السودان من تلك القائمة.