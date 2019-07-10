حذر مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، بريطانيا من "مغبة عدم الافراج عن ناقلة النفط الايرانية التي احتجزتها البحرية البريطانية في مضيق جبل طارق"، مشيراً إلى أنه "من الاحرى لبريطانيا الافراج عن هذه الناقلة بأسرع وقت ، وفي غير تلك الحالة فان لندن ستواجه تبعات هذا الحادث".
ووصف قيام قوات البحرية البريطانية بـ"توقيف هذه الناقلة مثالا صارخا للقرصنة وانتهاك القوانين الدولية"، مؤكداً أن "خطوات ايران الاخيرة بتقليص تعهداتها تتطابق مع بنود الاتفاق النووي، والتي تصرح بانه اذا قامت اميركا او الجهات الاخراى باعادة فرض اجراءات الحظر التي تم الغاؤها في الاتفاق النووي، فيمكن لايران أن توقف كل أو جزءا من التزاماتها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: نحذر بريطانيا من مغبة عدم الافراج عن ناقلة النفط المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.