مسؤول ايراني: نحذر بريطانيا من مغبة عدم الافراج عن ناقلة النفط المحتجزة

حذر مندوب ​ايران​ الدائم لدى ​الامم المتحدة​ ​مجيد تخت روانجي​، ​بريطانيا​ من "مغبة عدم الافراج عن ناقلة ​النفط​ الايرانية التي احتجزتها ​البحرية البريطانية​ في مضيق ​جبل طارق​"، مشيراً إلى أنه "من الاحرى لبريطانيا الافراج عن هذه الناقلة بأسرع وقت ، وفي غير تلك الحالة فان لندن ستواجه تبعات هذا الحادث".

ووصف قيام قوات البحرية البريطانية بـ"توقيف هذه الناقلة مثالا صارخا للقرصنة وانتهاك القوانين الدولية"، مؤكداً أن "خطوات ايران الاخيرة بتقليص تعهداتها تتطابق مع بنود ​الاتفاق النووي​، والتي تصرح بانه اذا قامت ​اميركا​ او الجهات الاخراى باعادة فرض اجراءات الحظر التي تم الغاؤها في الاتفاق النووي، فيمكن لايران أن توقف كل أو جزءا من التزاماتها".