الحكومة البلغارية تصادق على شراء مقاتلات إف-16" الأميركية

صادقت ​الحكومة البلغارية​ على شراء 8 مقاتلات من طراز "إف-16" من ​الولايات المتحدة الأميركية​، بقيمة 1.2 مليار ​دولار​، موضحةً أن "شراء المقاتلات يأتي في إطار المحادثات التجارية الجارية بين الحكومة البلغارية و​الإدارة الأميركية​".

ولفتت إلى أن "المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن تحديث المقاتلات الحربية ل​بلغاريا​، أسفرت عن نتائج إيجابية".