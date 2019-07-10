الحكومة البلغارية تصادق على شراء مقاتلات إف-16" الأميركية

صادقت الحكومة البلغارية على شراء 8 مقاتلات من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة الأميركية، بقيمة 1.2 مليار دولار، موضحةً أن "شراء المقاتلات يأتي في إطار المحادثات التجارية الجارية بين الحكومة البلغارية والإدارة الأميركية".
ولفتت إلى أن "المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن تحديث المقاتلات الحربية لبلغاريا، أسفرت عن نتائج إيجابية".
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