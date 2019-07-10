أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود جاووش أوغلو​ أنه "ليس لأي جهة الحق في التعليق على أعمال التنقيب التركية شرق ​البحر المتوسط​"، مشيرًا إلى "أننا سنواصل أعمال التنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط وأنشطتنا تتم وفق القانون الدولي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاووش أوغلو: لا يحق لأحد التعليق على أعمال التنقيب التركية شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.