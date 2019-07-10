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جبق وعد بمزيد من السعي لتحسين عمل المستشفيات والقطاع الصحّي

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أشاد وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ اثر لقائه ​العلامة السيد علي فضل الله​ بجمعيّة المبرات الخيرية والمؤسّسات، والتي لن نفيها حقّها مهما تحدَّثنا عنها، مشيداً بنشاطاتها التربوية والرعائية والصحية والثقافية وكفالة الأيتام، داعياً إلى احتضان هذه التجربة ورعايتها على مختلف المستويات.

وتطرَّق الوزير جبق إلى المشاريع الصحّية الواعدة، من بينها مشروع سينطلق بالتعاون مع ​الأمم المتحدة​، من شأنه التأثير إيجابياً في العلاجات الصحية للمواطنين، وكذلك عمل الوزارة على صعيد خفض سعر الدواء وتغطية حاجات المواطنين، واعداً بمزيد من السعي لتحسين عمل ​المستشفيات​ والقطاع الصحّي عموماً.

من جهته، نوّه العلامة فضل الله بالجهد الكبير الذي يبذله الوزير جبق على الصّعيد الصحّي العام، وحركته الدائمة لسدِّ الثغرات في هذا القطاع، واهتمامه بسائر المؤسَّسات العاملة بجدّ وإخلاص في ​لبنان​، ومنها ​جمعية المبرات الخيرية​.

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