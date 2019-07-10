القاضي ابراهيم يدعي على محاسبة في مالية قصر العدل في بعبدا

أدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ على محاسبة في مالية ​قصر العدل​ في بعبدا.وأحال الملف مع الموقوفة الى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​.

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