إدانة موقوف بالتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية وتزويدها بمعلومات

قضت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات في حق اللبناني الموقوف محمد إسماعيل، وأدانته بجرم الاتصال بضابط في ​الموساد​ الاسرائيلي يدعى موسى، وتزويده بمعلومات أمنية، كما جردته من حقوقه المدنية وصادرت الأجهزة والمعدات التي ضبطت في حوزته.

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