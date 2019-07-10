النشرة: الطيران الاسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق النبطية وبنت جبيل ومرجعيون

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بان "​الطيران الحربي الاسرائيلي​ يحلق في هذه الاثناء فوق مناطق النبطية ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ وصولا إلى ​إقليم التفاح​ وينفذ غارات وهمية وعلى علو منخفض".

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