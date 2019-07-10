معلومات الـ OTV: بري يعمل على تتويج الاتصالات بمصالحة تجري في قصر بعبدا

أفادت معلومات الـ OTV بأن "ما زال لدى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اقتراحات والعمل يجري على مخارج في اطار المصالحة"، مشيرة إلى أن "بري يعمل على تتويج الاتصالات بمصالحة تجري في قصر بعبدا".

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