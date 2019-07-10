المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة 30 شخصا بخطف عناصر أمن داخل سجن رومية

أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 1 تشرين الأول المقبل، محاكمة 29 شخصا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وسعودي واحد، متهمين بإقدامهم في سجن روميه على خطف عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي، واحتجازهم وحجز حريتهم الشخصية وتعريض حياتهم للخطر ومعاملتهم بالشدة و​العنف​، وتحقيرهم والقدح والذم بهم وبمؤسسة قوى الأمن الداخلي التي ينتمون اليها، وتخريب غرف المواجهات داخل السجن.

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