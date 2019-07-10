تأجيل محاكمة ضابط وعنصرين وسيدة فنزولية المتهمين بتهريب المخدرات عبر المطار

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 17 أيلول المقبل، محاكمة الملازم أول "توفيق. ع" والرقيب "وسام. م" والمؤهل "نزار. ض" والسيدة البيرتينا أوروزكور (فنزولية) ومحمد. ح، المتهمين بالاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر مطار رفيق الحريري الدولي، والتماس رشوة وتزوير أذونات السماح بدخول غرفة المفقودات في المطار.
وجاء تأجيل الجلسة بعد ورود تقرير الى المحكمة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، يتضمن معلومات جديدة،اقتضت تنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حق المؤهل المذكور وإعادة توقيفه بعد أن كانت أخلت سبيله في وقت سابق.
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