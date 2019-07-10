عائلة المقداد تبرأت من مرتكبي جريمة قتل خالد رباح وطالبت بتوقيف الجناة

لفتت عائلة المقداد إلى أنه "عطفا على البيان الصادر بتاريخ 5/6/2019 على أثر الجريمة النكراء التي أودت بحياة صديق العائلة الأخ المغفور له خالد علي رباح والتي أصابتنا كما أصابت عائلة آل رباح لما يربطنا بها من أواصر قربي ومصاهرة وحسن جوار وعلاقات أخوية وتاريخية خصوصا عائلة المرحوم الفقيد الشيخ علي مصطفى رباح وأولاده"، مؤكدةً "إدانتها لهذا العمل ومطالبتها للقوى الأمنية ضرورة القيام بواجباتها سيما لناحية توقيف الجناة الذين تواروا عن الأنظار".
وفي بيان لها، أكدت العائلة "أنها لم تكن ولن تكون البيئة الحاضنة للذين اقترفوا هذا الفعل علما أننا رفعنا الغطاء من أول لحظة عن المرتكبين ونعلن براءتنا منهم وممن تثبت مشاركته بارتكاب هذه الجريمة"، مطالبةً بتوقيف الجناة الذين ارتكبوا جريمة القتل".
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