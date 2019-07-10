توقيف عاملين هنديين في عديسة لمخالفتهما نظام الاقامة

أوقفت دورية من مركز ​الامن العام​ في بلدة ​الطيبة​، شخصين هنديين يعملان في معمل أحمد رسلان لأحجار الباطون في خراج بلدة ​عديسة​ قضاء ​مرجعيون​ ، لمخالفتهما نظام الاقامة، وهما: وتم تسليمهما الى المركز الاقليمي لاستكمال الاجراءات القانونية في حقهما.

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