الكتيبة الهندية تقوم بحملة توعية عن الإسعافات الأولية

نظمت الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في إطار التعاون القائم مع السكان المحليين في جنوب لبنان، حملة توعية عن الاسعافات الاولية وذلك بالتنسيق مع الوحدة النسائية في القطاع الشرقي ومكتب الشؤون المدنية.
وألقى الفريق الطبي في الكتيبة الهندية محاضرة حول أهمية الإسعافات الأولية للسيدات في بلدة الماري وأعقب ذلك توزيع علب مستلزمات الإسعافات الأولية الأساسية للمشاركات في المحاضرة كمساعدة بسيطة من اليونيفيل للسكان المحليين.
بدوره، شكر كل من رئيس مركز الشؤون الاجتماعية في حاصبيا ورئيس بلدية الماري يوسف فياض الكتيبة الهندية على المبادرة التي اتخذتها بغاية نشر الوعي والمعرفة، مثمنا "الدعم المستمر الذي تتلقاه البلدة من الكتيبة الهندية واليونيفيل".
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