الكتيبة الهندية تقوم بحملة توعية عن الإسعافات الأولية

نظمت ​الكتيبة الهندية​ العاملة ضمن قوات ​اليونيفيل​ في إطار التعاون القائم مع السكان المحليين في ​جنوب لبنان​، حملة توعية عن الاسعافات الاولية وذلك بالتنسيق مع الوحدة النسائية في القطاع الشرقي ومكتب الشؤون المدنية.

وألقى الفريق الطبي في الكتيبة الهندية محاضرة حول أهمية الإسعافات الأولية للسيدات في ​بلدة الماري​ وأعقب ذلك توزيع علب مستلزمات الإسعافات الأولية الأساسية للمشاركات في المحاضرة كمساعدة بسيطة من اليونيفيل للسكان المحليين.

بدوره، شكر كل من رئيس مركز الشؤون الاجتماعية في ​حاصبيا​ ورئيس بلدية الماري يوسف فياض الكتيبة الهندية على المبادرة التي اتخذتها بغاية نشر الوعي والمعرفة، مثمنا "الدعم المستمر الذي تتلقاه البلدة من الكتيبة الهندية واليونيفيل".