بطيش تابع اوضاع قطاع التأمين في لبنان والتقى سفير أرمينيا

تابع اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بحضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان بالانابة نادين حبال اوضاع قطاع التأمين في لبنان مع وفد مجلس ادارة جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة ايلي طربيه الذي عرض للمشاكل التي يعاني منها القطاع.
وكان الوزير بطيش قد استقبل صباحا سفير أرمينيا في لبنان فاهاغن اتابيكيان في زيارة بروتوكولية جرى في خلالها التباحث في العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين لبنان وأرمينيا .
والتقى الوزير بطيش ظهرا وفدا من مستوردي المفروشات في لبنان وعرض معه لمشاكل القطاع والمنافسة غير الشرعية والتهريب الذي يضع قطاعهم بظروف صعبة .
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