بطيش تابع اوضاع قطاع التأمين في لبنان والتقى سفير أرمينيا

تابع اليوم وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ بحضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان في ​لبنان​ بالانابة نادين حبال اوضاع ​قطاع التأمين​ في لبنان مع وفد مجلس ادارة جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة ايلي طربيه الذي عرض للمشاكل التي يعاني منها القطاع.

وكان الوزير بطيش قد استقبل صباحا سفير ​أرمينيا​ في لبنان فاهاغن اتابيكيان في زيارة بروتوكولية جرى في خلالها التباحث في العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين لبنان وأرمينيا .

والتقى الوزير بطيش ظهرا وفدا من مستوردي المفروشات في لبنان وعرض معه لمشاكل القطاع والمنافسة غير الشرعية والتهريب الذي يضع قطاعهم بظروف صعبة .