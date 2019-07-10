النشرة: إقفال محلات يديرها ويعمل فيها سوريون لا يحملون إجازة قانونية بالنبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في النبطية بأن "​الامن العام اللبناني​ داهم محلات يديرها أو يعمل فيها أسخاص سوريين لا يحملون إجازة قانونية في ​مدينة النبطية​ وعلى طريق حبوش النبطية وعملوا على إقفال أحد المحلات التي يديرها ​سوريا​".

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