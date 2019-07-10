الحريري: العقوبات على حزب الله تدل على توجه جديد لكنها لن تؤثر على الحكومة

علق رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ على العقوبات التي فرضتها ​وزارة الخزانة الأميركية​ على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عضو الكتلة النائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، قائلا :"العقوبات على حزب الله تدل على توجه جديد لكنها لن تؤثر لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلس الوزراء".

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