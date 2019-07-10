أردوغان: اتفقت مع بوتين على إشراك تركيا في إنتاج "إس 400"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إشراك تركيا في عملية إنتاج صواريخ "إس-400"، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".
كما كشف أردوغان عن أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف خلال لقائهما في أوساكا على هامش قمة G20 مؤخرا، بأنّ قضية "إس-400" ناجمة عن أخطاء ارتكبتها الإدارة السابقة لبلاده برئاسة باراك أوباما، الذي تم في عهده رفض طلب تركيا بيعها منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.
وقررت تركيا في العام 2017 شراء منظومة إس 400 بعد تعثر جهودها لشراء منظومة باتريوت الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة هددت تركيا بعقوبات في حال مضت قدما في الصفقة الروسية، وترفض الأخيرة التهديدات وتعتبرها لا تليق بدولتين عضوين بحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتقول واشنطن إنّ المنظومة الصاروخية الروسية المتقدمة تنطوي على تهديد لبرنامج الطائرات الأميركية المقاتلة إف 35، وإنّه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الاثنين.
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