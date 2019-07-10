شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بميزان واحد فى رفع الحصانة.. و"عبد العال":الميزان اللجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، نحن نعمل فى اطار القانون والدستور والمصلحة واحدة، ولو أن هناك كيدية فى طلب رفع الحصانة نرفض الطلب فيه، مضيفا من مصلحة المجلس ومصلحتى أن أنحاز للنائب وأقف لجواره ما دام يحترم الدستور والقانون ومن مصلحة النائب إذا كان لديه اتهام أن يدافع عن نفسه وقد ينتهى الأمر إلى البراءة والمجلس وقتها يشيد بالبراءة.

وأشار عبد العال إلى أن نائبا كان قد طلب أن يمنح له الحق فى الأدلاء بأقواله وانتهى لبراءته وهناءه المجلس.

جاء ذلك خلال تعقيب عدد من النواب على طلب رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، حيث قام المستشار بهاء أبو شقة بسرد الوقائع التى انتهت باللجنة الى الموافقة على طلب رفع الحصانة.

والتى تلخصت فى ان هناك تحقيقات تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر امن الدولة العليا بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

Advertisements

وقال النائب جمال هندى، إن القضية قيد التحقيقات قد تدين النائب، وقد تبرئه ولا معنى للتشهير بالنائب داخل القاعة وما كان يجب ان يتم سرد كل الوقائع امام النواب فى القاعة للتشهير بالنائب وكان يجب الاكتفاء برفع الحصانة.

وعقب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، قائلا:"من الضوابط المنطقية أن الحكم على الشىء جزء من تصوره فكيف يمكن لأعضاء المجلس أن يبدوا رأيهم دون أن تكون أمامهم الحقائق التى وردت قى مذكرة النائب العام والمحامى العام ولذلك تم سرد الوقائع حتى يكون الرأى الذى ينتهى إليه النواب مبنيا على وقائع وحقائق".

وقال الدكتور على عبد العال، إن اللجنة التشريعية تبحث الكيدية فى الموجه للنائب من عدمه وكفلت اللجنة للنائب حق الدفاع عن نفسه حيث استدعته اللجنة واستمعت إليه.

وقال النائب هانى أباظة، إنه يجب أن يكون الميزان واحد على النواب، لافتا إلى أن أى تجاوز من أى نائب لا نقبله. وعقب الدكتور على عبد العال قائلا:"إن الميزان الواحد هو لجنة الشئون الدستورية التى يرأسها المستشار الجليل أبو شقة الذى جلس على المنصة واختبر المحاماة وبالتالى دقيق جدا فى الأمور وهو ينظر فى الكيدية، مضيفا نحن حريصين وأنا أشد الناس حرصا على أعضاء مجلس النواب وأنا أول من تبنيت عدم ذكر اسم النائب إذا رفض مكتب المجلس طلب رفع الحصانة المقدم بشأن النائب حال عدم توافر الشروط حفاظا على النائب".