منح هزيلة وطوابير طويلة.. نشطاء ينتقدون برنامج “تيسير” – صور

تدوال عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا لمئات من المواطنين، اصطفوا في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس، بهدف الحصول على منحة مالية، في إطار دعم، وتشجيع الأسر الفقيرة، لمساعدتها على تمدرس، أبنائها، ومحاربة الهدر المدرسي، والمسمى بـ”برنامج تيسير “.

واعتبر النشطاء بأن هذه الصور تسيء إلى المواطن المغربي، خصوصا أنها أظهرت المئات من المواطنين يقفون في طوابير طويلة، وأحيانا بشكل فوضوي.

وقال محمد الصحيح، أحد نشطاء الفضاء الأزرق، في تدوينة مطولة له، إنه “عوض فتح حساب بنكي، لهؤلاء الأسر، التي ستستفيد من هذه المنح، التي وصفها بـ”الهزيلة”، نجد أن جميع مؤسسات بريد المغرب، هذه الأيام، تعاني ازدحاما، وفوضى”.

وبدوره، قال الناشط نور الدين عثمان، إن “هذه المنح هزيلة؛ إذ عوض أن تصرف للمواطنين في ظروف إنسانية على الأقل تحفظ كرامتهم، نجد العكس”.

وأوضح عثمان في تدوينه له على الفضاء الأزرق بأن المسؤولين لا يهمهم إنسانية الإنسان، بقدر ما يهمهم تسويق هذه المأساة، على أنها إنجاز عظيم، لسياستهم الحكومية، مع الكثير من التطبيل، وكأنهم يقدمون صدقة جارية، في استمرار لتكريس سياسة الإحسان”.

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وقال المتحدث ذاته إن “مشهد الطوابير الطويلة من المواطنين، أمام بريد المغرب، ينتظرون بعض الدريهمات في ظروف مهينة، وحاطة بالكرامة الإنسانية، هو مشهد مقرف، ومهين، وحاط بالكرامة الإنسانية”.

ويعد برنامـج “تيسـير”، أحد البرامج الاجتماعية، لمنح تحويلات نقدية للأسر، والأطفال في وضعية هشاشة، والهدف منه مكافحـة الهـدر المدرسـي في الوسطين القروي، والحضري.

ويحصل المستفيدون من البرنامـج على مبلغ شــهري يقدر بمرحلة التعليم الابتدائي، 60 درهما بالسنة الأولى، والثانية، أما في السـنة الثالثـة، والرابعـة، يصل المبلغ إلى 80 درهمـاً، وفي السنة الخامسة، والسادسة يصل المبلغ إلى 100 درهم ؛ وفي السلك الإعدادي، تقدر المنحة بـ140 درهما.