الرجاء يوقع “بروتوكول” اللقاء الودي أمام ريال بيتيس

عقد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، ندوة صحفية، شهدت توقيع “بروتوكول” اللقاء الودي الذي سيجمع الفريق البيضاوي بريال بيتيس الإسباني.

وأكد جواد الزيات رئيس الرجاء، أن اختيار ريال بيتيس حددته عدة عوامل، في مقدمتها التقارب الثقافي والرياضي بين الفريقين، والمستوى العالي للدوري الإسباني “ليغا”، وهو ما يجعل المباراة اختبارا حقيقيا لفريقه المقبل على خوض أربع واجهات الموسم المقبل.

من جهته أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن سعادته بخوض مباراة إعدادية أمام فريق من حجم بيتيس، مشيرا أنها ستكون مواجهة ممتعة بين الطرفين.

يذكر أن هذا اللقاء الودي سيحتضنه المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، يوم 4 غشت القادم، بداية من الساعة الثامنة مساء.