مرافعات بالكذب في قضية بوعشرين..حجي “يهدي” بسرد قصص من خياله ويعتذر بعد “الحصلة”

شهدت جلسة محاكمة الصحافي، توفيق بوعشرين، يوم أمس الثلاثاء، مناوشات بين لحبيب الحاجي، محامي الطرف المدني، ومحمد المسعودي، ممثل النيابة العامة، خاصة بعد تعمد حجي، أكثر من مرة، سرد وقائع شبه خيالية، سواء في موضوع القضية أو غيرها.

وحاول لحبيب الحاجي، في معرض مرافعته، أن يحرج النيابة العامة مرارا، ما دفع المسعودي إلى مقاطعته تارة بالقول إنه لا يستوعب ما يحاول أن يقوله، وتارة أخرى بتنبيهه إلى أن ما يسرده من وقائع غير موجود، ما دفع الحاجي إلى الاعتذار، و سحب كلامه.

ومن بين هذه المناوشات بين الطرفين أن لحبيب حاجي حاول توضيح مفهوم سلطة الملاءمة عند النيابة العامة، وساق مثالا مفاده أن أحد الوكلاء العامين، مع التحفظ عن ذكر اسمه، استعمل سلطة الملاءمة، مع ديبلوماسي كبير لإحدى الدول الصديقة، بعد تورطه في علاقة جنسية مع إحدى الفتيات.

وأفاد الحاجي أنه حفاظا على العلاقات الديبلوماسية، قررت النيابة العامة شيئا آخر غير الفضيحة، بمعنى أن أحد الوكلاء العامين لم يتابعه بأحد الفصول المتعلقة بالنازلة، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري، لنائب وكيل العام الذي طالبه بذكر اسم ذلك الوكيل العام، فما كان من المحامي إلا الإسراع بسحب كلامه.