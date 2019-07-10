كدمات على وجهها.. زبيطة تنشر صورها بعد تعرضها لحادث خطير – صور

نشرت الفنانة المغربية، ماجدة زبيطة، اليوم الأربعاء، صورا، توضح كدمات على وجهها ومختلف جسدها، نتيجة حادث السير الخطير، الذي تعرضت له، نهاية الأسبوع الماضي.

وكتبت زبيطة، في تعليقها على الصور في حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل شيء.. بسبب زوبعة رملية، كانت سوف تزهق أرواحا كثيرة، لكن الله كبير الحمدلله، ومن هنا أريد أن أطمئنكم عن صحتي الحمد لله ليس هناك أي كسور، لكن هناك جروح، وكدمات قوية.. شكرا لكم زملائي، وزميلاتي عائلتي، وأصدقائي كل المتصلين، والسائلين عن صحتي حفظكم الله ورعاكم من كل شر”.

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وصرحت زبيطة لـ”اليوم24″، يوم الأحد الماضي، أن الحادث وقع أثناء توقف حركة السير، بسبب عاصفة رملية، في الطريق بين جرسيف، ووجدة لتتسبب صعوبة الرؤية في اصطدام سيارات مع بعضها، لم تنتبه إلى التوقف، وخلفت أضرار مادية، وحتى إصابات.

وكانت زبيطة متوجهة، رفقة فرقتها المسرحية “المشهد المسرحي”، إلى مدينة وجد، لعرض مسرحيتهم، قبل أن يتعرضوا للحادث المذكور.