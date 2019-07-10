رسميا.. نجم حسنية أكادير ينتقل للدوري السعودي

أعلن نادي الرائد السعودي، أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، تعاقده الرسمي مع اللاعب المغربي جلال الداودي، لاعب فريق حسنية أكادير، في صفقة انتقال حر.

وأكد النادي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الداودي أصبح لاعبا رسميا للرائد، في عقد سيمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع حسنية أكادير، دون الكشف عن تفاصيل أخرى لهذه الصفقة.

وسيخوض الداودي، الذي تألق بشكل لافت مع فريق “غزالة سوس” في الفترة الأخيرة، أول تجربة له في الملاعب السعودية، مع العلم أنه سبق له وأن جاور مجموعة من الأندية المغربية، على غرار المغرب التطواني، أولمبيك آسفي، والفتح الرباطي.