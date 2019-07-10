لماذا تأخر برشلونة في الإعلان عن ضم غريزمان؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم في مساعيه لتعزيز خط الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وسط تقارير تؤكد اقترابه من إبرام الاتفاق مع أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.
وكانت فكرة برشلونة الإعلان في هذا الأسبوع عن التوقيع مع المهاجم الفرنسي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، لكن يبدو أن الوضع معقد بسبب مشاكل مالية وفقاً لما تؤكده بعض المصادر.
وذكرت صحيفة "آس" اليوم، الأربعاء، أن برشلونة يواجه مشاكل في الحصول على مبلغ 120 مليون يورو، حيث كانت النية بدفع هذه القيمة غداً، الخميس، في مقر رابطة الدوري الإسباني وتأكيد الصفقة بعد ذلك.
ومع ذلك، فقد أشارت هذه المصادر أن نقص السيولة في نادي برشلونة والمفاوضات مع البنوك للحصول على مبلغ 120 مليون يورو يمكن أن يُعطل خطط التوقيع مع غريزمان، مما سيؤخر الإعلان حتى يوم الجمعة.
ولهذا السبب، فقد حاول برشلونة التفاوض مع أتلتيكو مدريد لتقسيط المبلغ ولكن دون جدوى، ولذلك فقد أكد النادي المدريدي إنه لن يقبل سوى دفع المبلغ كاملاً، ولا يبدو أن البرسا في وضع يسمح له بذلك.
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