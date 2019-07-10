التشكيلة المثالية لكوبا أميركا: وجود 5 برازيليين وغياب ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، التشكيلة المثالية لبطولة كوبا أميركا 2019، التي توج بها منتخب البرازيل عقب التغلب على بيرو، في المباراة النهائية (3-1).
ووفقًا للحساب الرسمي لبطولة كوبا أمريكا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنَّ اللجنة الفنية في اتحاد أمريكا الجنوبية هي من اختارت التشكيلة المثالية.
وغاب ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، عن التشكيلة، بعدما فشل في قيادة راقصي التانجو لبلوغ المباراة النهائية، بالإضافة إلى ظهوره بأداء باهت خلال بعض اللقاءات.
بينما ضمت التشكيلة 5 من نجوم منتخب البرازيل المتوج باللقب.
وجاءت التشكيلة المثالية، كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر (البرازيل)
الدفاع: ميجيل تراوكو (بيرو)، خوسيه ماريا خيمينيز (أوروجواي)، تياجو سيلفا (البرازيل)، داني ألفيس (البرازيل)
الوسط: آرثر ميلو (البرازيل)، لياندرو باريديس (الأرجنتين)، أرتورو فيدال (تشيلي)
الهجوم: إيفرتون (البرازيل)، خاميس رودريجيز (كولومبيا)، باولو جيريرو (بيرو)
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