السعودية تؤكد مشاركتها في بطولة غرب آسيا بالعراق 2019

2019-07-10 | 14:22
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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن نظيره السعودي، أرسل كتاباً يؤكد فيه مشاركته ببطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في كربلاء وأربيل خلال شهر آب المقبل.
وأوضح، أن "الاتحاد السعودي أرسل قائمة وفده المشارك في البطولة، وبدورنا سنقوم بإصدار تأشيرات الدخول للوفد خلال الأيام المقبلة".
وستشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن في المجموعة الأولى، والأردن والسعودية والكويت والبحرين بالمجموعة الثانية.
ومن المقرر أن تقام البطولة في محافظتي كربلاء وأربيل خلال الفترة من 2 إلى 14 آب المقبل.
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