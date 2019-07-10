السعودية تؤكد مشاركتها في بطولة غرب آسيا بالعراق 2019

وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتحاد السعودي أرسل كتاباً يؤكد من خلاله مشاركته في بطولة غرب آسيا المقرر اقامتها في آب المقبل".

وأوضح، أن "الاتحاد السعودي أرسل قائمة وفده المشارك في البطولة، وبدورنا سنقوم بإصدار تأشيرات الدخول للوفد خلال الأيام المقبلة".



وستشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن في المجموعة الأولى، والأردن والسعودية والكويت والبحرين بالمجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في محافظتي كربلاء وأربيل خلال الفترة من 2 إلى 14 آب المقبل.

