تعرفي إلى فوائد ممارسة العلاقة الزوجية صباحاً وبعض النصائح الرائعة!

هل فكرت يوماً بماهية فوائد ممارسة العلاقة الزوجية صباحا؟ ففي الواقع، يواجه الإنسان منذ لحظة استيقاظه ضغوط عدة نتيجة تفكيره بالمهام التي سيواجها خلال يومه، فيحتاج لما يشعره بالسعادة والرضى. من هنا، نعرفك في هذا المقال اليوم على فوائد صحية لممارسة الجماع صباحا. ذكرت مجلة "Women’s Health" أنه مع شروق الشمس كل يوم، يرتفع معدل هرمون الـ"تستستيرون" ما يجعل الرغبة الجنسية في أعلى درجاتها عند الاستيقاظ من النوم. فوائد للعلاقة الحميمة في الصباح: لممارسة العلاقة الحميمة في الصباح فوائد عدّة نكشفها لك في ما يلي: Advertisements تحسين عمل الجهاز المناعي والتقليل من الإصابة ببعض الأمراض

زيادة شعور التفاؤل والسعادة خلال النهار

تحسين جودة البشرة والشعر

إذا مارست العلاقة مع زوجك 3 مرات في الأسبوع تقللين خطر الإصابة بالأزمة القلبية نصائح لعلاقة حميمة رائعة خلال فترة الصباح: هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها كي تتمتعي بالعلاقة الحميمة الصباحية مع زوجك: امضغي قطعة علكة واشربي كوباً من المياه كي تقضي على مشكلة رائحة الفم التي قد تحرجك في الصباح

أطفئي المنبه قبل أن يستيقظ زوجك على صوته المنبه وأيقظيه بنفسك بكلمات لطيفة

تأكدي من أن الملابس التي ترتدينها لزوجك مثيرة

دلليه وأشعريه بالاسترخاء وقد يكون التدليك هو الطريقة الأمثل، أحضري زيت التدليك الدافئ قبل أن يستيقظ وتأكدي من أن رائحته جميلة وابدئي بتدليك جسده.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.