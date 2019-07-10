الانضباط تحرم لاعباً ومدرباً وإدارياً

وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "اللجنة قررت حرمان مدرب نفط الجنوب، عادل ناصر مباراتين على خلفية الأحداث التي رافقت مباراتهم أمام الزوراء".

وأوضحت، أنها "قررت حرمان لاعب فريق الصناعة، رأفت حسن، ثلاث مباريات بعد تجاوزه على إداري فريق برايتي، وبالعقوبة نفسها قررت حرمان إداري فريق برايتي، حسن محمد".

