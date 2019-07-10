محكمة المانية تصدر حكما بالمؤبد على العراقي علي بشار

أصدرت محكمة ألمانية، الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة على طالب اللجوء العراقي علي بشار والذي أدين باغتصاب وقتل مراهقة، في واقعة استغلها اليمين المتطرف لتغذية خطاب الكراهية ضد المهاجرين المسلمين. ووجدت المحكمة أن المتهم علي بشار (22 سنة) مذنب باغتصاب وقتل سوزانا فيلدمان (14 سنة) بتاريخ 23 مايو 2018 في مدينة فيسبادن. واستبعدت المحكمة إمكانية منح المواطن العراقي إطلاق سراح مشروط بعد 15 عاما نظرا لـ "انطواء الجريمة على قسوة استثنائية".



واستغل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ومتطرفون آخرون الواقعة في حملتهم ضد سياسات المستشارة أنغيلا ميركل الخاصة باللجوء. واستغل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ومتطرفون آخرون الواقعة في حملتهم ضد سياسات المستشارة أنغيلا ميركل الخاصة باللجوء. وكان بشار قد وصل مع أبويه وإخوته الخمسة إلى ألمانيا في 2015، في خضم موجة تدفق المهاجرين التي حملت أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا.

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