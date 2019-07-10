وزير النفط: 70 دولاراً للبرميل سعر مقبول لمنظمة أوبك

رأى وزير النفط ثامر الغضبان، الأربعاء، أن 70 دولاراً للبرميل الواحد هو سعر مقبول لمنظمة أوبك، مبينا أن اتفاق أوبك وحلفائها على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية آذار 2020 سيساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق.
وأضاف الغضبان، أن "اتفاق أوبك وحلفائها على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية آذار 2020 سيقلص المخزونات ويساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار".
وأشار الغضبان، إلى أن "العراق يأمل أن تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون انقطاع"، متابعاً أن "18 مليون برميل من النفط الخام يمر كل يوم عبر مضيق هرمز".
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء بقيادة روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري على تمديد تخفيضات إنتاج النفط، في مسعى لدعم أسعار الخام مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.
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