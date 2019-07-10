وزير النفط: 70 دولاراً للبرميل سعر مقبول لمنظمة أوبك

وقال الغضبان على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد، إن "التوجه العام هو أن 70 دولاراً للبرميل أو أكثر هو سعر مقبول"، مضيفا أن "المنظمة تسعى لأسعار عادلة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء".

وأضاف الغضبان، أن "اتفاق أوبك وحلفائها على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية آذار 2020 سيقلص المخزونات ويساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار".



وأشار الغضبان، إلى أن "العراق يأمل أن تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون انقطاع"، متابعاً أن "18 مليون برميل من النفط الخام يمر كل يوم عبر مضيق هرمز".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء بقيادة روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري على تمديد تخفيضات إنتاج النفط، في مسعى لدعم أسعار الخام مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.